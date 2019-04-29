Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı

Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, su tahliye hattında meydana gelen patlamanın ardından borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Suların metrelerce havaya çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı - Sayfa 1

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesinden geçen 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında patlama meydana geldi.

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Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı - Sayfa 2

Borudan çıkan sular, metrelerce yükseğe fışkırırken, ekipleri arızaya iş makinesi ile müdahale etti.

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Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı - Sayfa 3

Arıza su kesilerek ancak giderildi.

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Tekirdağ'da boru patladı Su metrelerce yükseğe fışkırdı - Sayfa 4

TESKİ'den yapılan açıklamada, "Aşağısevindikli 800’lük isale hattına bağlı tahliye hattında meydana gelen arıza nedeniyle; ekiplerimiz tarafından arızaya müdahale edilmektedir.

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