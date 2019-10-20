Tekirdağ'da bir kişi husumetlisinin eşini öldürüp 5 kişiyi yaraladı

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.K., eşi Dilber K. ve kavga sırasında sokakta olan L.A., U.G., G.K. ile Ş.A. yaralandı. E.Ü., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.