BIST 5.033
DOLAR 19,09
EURO 20,57
ALTIN 1.199,01
YEREL

Tekirdağ'da bir AVM'de genç kızlar tekme tokat birbirlerine girdi, kavga anı kamerada

TEKİRDAĞ Çorlu’da bir grup genç kız, tekme tokat birbirlerine girdi. Bir alışveriş merkezindeki açık oturma alanında yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Kavga anı telefon kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alipaşa Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki açık oturma alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup öfkeli genç kız, birbirine girdi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale etti.

Saniyeler süren kavga cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşların araya girerek büyümesini önlediği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Bakanlıktan zamlı emekli maaşı ve ikramiye açıklaması! Ödeme tarihi belli oldu EYT detayı da var
Bakanlıktan zamlı emekli maaşı ve ikramiye açıklaması! Ödeme tarihi belli oldu EYT detayı da var
Yaşlılık aylığı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi cevabı netleşti
Yaşlılık aylığı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi cevabı netleşti
TFF'den flaş karar! Hakem atamalarındaki kriter kaldırıldı
TFF'den flaş karar! Hakem atamalarındaki kriter kaldırıldı
Rüyada ilişkiye girmek ihtilam olmak (boşalmak) kefaret gerektirir mi?
Rüyada ilişkiye girmek ihtilam olmak (boşalmak) kefaret gerektirir mi?
Anketlerde son durum! AK Parti ve Erdoğan'ın son oy oranını canlı yayında açıklandı
Anketlerde son durum! AK Parti ve Erdoğan'ın son oy oranını canlı yayında açıklandı
İmza süreci sona eriyor sayıya ulaşana para iade! Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli kesin liste ay sonu
İmza süreci sona eriyor sayıya ulaşana para iade! Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli kesin liste ay sonu
O köpeğin sahibine 2 yıl sonra büyük şok! 'Hapis' talebiyle dava açıldı
O köpeğin sahibine 2 yıl sonra büyük şok! 'Hapis' talebiyle dava açıldı
Cep telefonlarına büyük zam yolda! Tarih verildi
Cep telefonlarına büyük zam yolda! Tarih verildi
Asgari ücrete zam kapısı aralanmadan işçinin yüzüne kapandı Bakan 'beklemeyin' dedi
Asgari ücrete zam kapısı aralanmadan işçinin yüzüne kapandı Bakan 'beklemeyin' dedi
Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı Diyanet kefaret gerektirir mi?
Oruçluyken rüyada boşalmak orucu bozar mı Diyanet kefaret gerektirir mi?
Erdoğan neden rahat? Hacı Yakışıklı bu sorunun cevabını verdi
Erdoğan neden rahat? Hacı Yakışıklı bu sorunun cevabını verdi