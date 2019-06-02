Tekirdağ Keskin'de sonuçlar belli oldu

31 Mart'ta yapılan seçimde, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, yenilenen seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak kazanan taraf oldu.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.