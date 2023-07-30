Tekel bayi vahşetinde yeni gelişme! Oğlu katledilen baba ilk kez konuştu: "Ben halen şoktayım, olaydan bir gün önce..."

"20 YILDIR BİRBİRİMİZİ TANIRIZ"

Baba Erzen, baskına gelen kişileri uzun yıllardır tanıdığını kaydederek “20 yıldır bir birimiz tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Onlar da inşaat işleri yapıyor. Biz de inşaat işi ile uğraşıyoruz. Bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Samet olarak bildiğimiz Murat arasında bir gerginlik olmuştu. Benim de olduğum bir anda o olay olmuştu. Murat Özer ayağından yaralanmıştı. Ancak daha sonra bu olay kapandı” diye konuştu.