Teke Tek'e konuk olan ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner'den korkutan ekonomi tahminleri

Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, önümüzdeki senelerde yaşanacak ekonomik krizlere yönelik korkutan tahminlerde bulundu.

Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner, Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu.

Ekonomi konusunda korkutan tahminler yapan Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya çapında ekonomik bir krize doğru sürüklendiğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak" ifadelerini kullandı.

"2022 ekonomik bir buhran senesi olacak" diyen Dinçer Güner, "Ayrıca 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın aynısı olacak. Ama sonra toparlanma olacak. Tüm dünyada gıdaya ulaşmada zorluk yaşanacak" şeklinde konuştu.