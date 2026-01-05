BIST 11.564
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.118,91
Tek yönlü açıldı! Çanakkale Boğazı'ndan geçişler yapılıyor...

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı 45 saat sonra tek yönlü yeniden açıldı.

Kentte kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini artırması nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine 45 saat kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde saat 08.00 itibarıyla yeniden açıldı.

Transit gemi geçişlerinin kuzey-güney yönünde ise saat 12.00 itibarıyla yapılmaya başlanacağı öğrenildi.

FIRTINA FERİBOT SEFERLERİNİ DE VURMUŞTU

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında hafta sonu feribot seferleri iptal edilmişti.

