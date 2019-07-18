Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan çiftinin bu görüntüsü kafaları karıştırdı!

26 Haziran'da tek celsede boşanarak herkesi şaşırtan Aktan ve Deniz çifti, çocukları Kuzey için de ortak velayet almışlardı. Hayatlarını ayrı sürdürme kararı alan çift, Bodrum'da el ele görüntülenince ise herkes boşanmalarından daha büyük bir şaşkınlık yaşadı.