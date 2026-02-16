Tehran'ın yapımcısı Dana Eden Atina'da bir otel odasında ölü bulundu
Dünyaca ünlü casusluk dizisi Tehran'ın yapımcısı Dana Eden, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir otel odasına ölü bulundu. İlk bulgular ışığında olayın bir intihar vakası olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
'Tehran'ın yapımcısı İsrailli Dana Eden, Atina’da bir otel odasında ölü bulundu.
Dizinin dördüncü sezon çekimleri için Yunanistan’da bulunan 52 yaşındaki Eden’in ölümü, kardeşinin mesajlarına yanıt alamaması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı.
Uluslararası haber ajanslarının Yunan emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, olay yerinde çok sayıda ilaç tableti bulundu.
Adli tıp uzmanlarının ilk incelemesinde Eden'in boyun bölgesinde morluklar tespit edilirken, soruşturma makamları mevcut deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın bir "intihar" vakası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.