Tehlikeli Değil Güvenli Sokaklar İçin “Köpek Terörüne Hayır!”

Tüm mahlûkat gibi hayvanlara da yapılacak her iyilik, Allah’ın rızasına ve mağfiretine vesîledir. Bu güzel müjdeden hareketle, son zamanlarda çokça artan mağduriyetlerin dikkate alınarak; gerek insanlar, gerekse başı boş sokak köpekleri için en doğru faydanın sağlanmasını umut ediyorum.

Sevginin her türlüsüne örnek teşkil eden “İslam Tarihi” hayvan sevgisine de en güzel örnekleri içinde barındırır. Öyle ki insanoğlu için her türlü muamelede önde giden erlerin, devrin öncülerinin; adalet anlayışları, merhamet boyutları o saadetli tarihte saklıdır.

Dostlar, Merhameti Sâlih Aleyhisselam’ın devesiyle,

İbrahim Aleyhisselam’ın buzağısıyla olan münasebetinde görebilirsiniz.

İsmail Aleyhisselam’ın koçla,

Mûsâ Aleyhisselam’ın inekle...

Yûnus Aleyhisselam’ın balıkla olan imtihanında görebilirsiniz vicdanı…

Üzeyir Aleyhisselam’ın eşeğine,

Süleyman Aleyhisselam’ın karıncaya tavrında temaşa edebilirsiniz hayvan sevgisini…

Belkıs’ın kuşu Hüdhüd'te,

Ashâb-ı Kehf’in köpeği Kıtmîr'de,

Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın devesi Kasva’da canlıya merhametin ne demek olduğunu görebilirsiniz.

Gönlü bu hassasiyetle dolu olanlar ve İslam Tarihi’ni sadırlarıyla okuyanlar, o kutlu iklimin meyvelerinden halen istifade edebiliyorlar.

Ne mutlu onlara!

Bir de içi boş çığırtkanlık yapanlar var. Bakıyorsunuz, insan hakları naraları atan o müptezeller; toplumun refahı ve canlıların salahiyeti için kıllarını kıpırdatmıyor, ortaya çare sayılabilecek esaslı bir çözüm koyamıyorlar.

Nerede insan hakları savunucuları, nerede o sözde hayvan severler?

Yaşam alanı doğa olan canlıları, başıboş bir şekilde, şehrin merkezlerinde, trafiğin ortasında, kalabalığın içinde bırakmanın insan hakları ve hayvan sevgisiyle bağdaşan bir tarafı olabilir mi?

Yapmayın Allah aşkına!

Bunu bize yapan kim?

Bu sokak terörünün müsebbipleri kimler?

Söyler misiniz lütfen, kimde kabahat?

Tabi ki hangi taşı kaldırsanız altından çıkan CHP'li belediyelerde... Onlar değiller miydi sokak köpeklerinin toplatılmasına hep karşı çıkanlar?

Onlar karşı çıktılar, halkı kışkırttılar ve köpek saldırıları arttı. Artan vaka ve tehlike sebebiyle Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapıldıysa da kâr etmedi. Bu değişiklikler, hayvanların yaşam standartlarında ufak iyileştirmeler getirse de genel manada tehlikeli cinslerin ve sokak terörünün önüne geçemedi.

5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu'nun" amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek; hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Ama ne gariptir ki –maalesef- hem hayvanlar hem de insanlar mağduriyet içinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına dahi CHP'li belediyeler uymayarak tepki göstermişlerdi.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için birinci derecede büyük şehirler başta olmak üzere, tüm belediye başkanlarına seslenmişti. Sahipsiz hayvanlar için sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanılabileceğinin, vurgusunu yapmıştı.

Ama kâr etmedi tabi!

CHP'li belediyeler terör estirmeye devam ettiler ve halen de ediyorlar. Sokaklar adeta korku labirentine dönüştü. Kameralar, ıssızda saldırıya uğrayan çocukların çaresizce etlerinin koparılmasını çekiyorken, bunu görmezden gelenler "Sokak köpekleriyle birlite yaşamayı öğreneceğiz." diye diretiyor.

Hemen hemen herkes için büyük bir tehdit olan bu başı boş sokak köpekleri, huzurumuzun kaçırılması için kullanılan bir maşa mı?

Yüzlerce insanın sokakta köpekler tarafından saldırıya uğramasını umursamayan CHP'li belediyeler, sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesine neden karşı çıkıyor?

Yetmedi mi verdiğimiz kurbanlar? Yüzlerce insan yaralandı onlarca çocuk öldü…

Unutmadık;

Van'da köpek saldırısında boğazından ağır yaralananarak can veren 9 yaşındaki Mete Durna'yı...

Unutmadık;

Bitlis’te 19 Ekim’de köpeklerin saldırısına uğrayarak ve kuduzdan hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'i...

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yi unutmadık.

Unutamayız da!

Çünkü her geçen gün; bir çocuk, bir engelli, bir savunmasız daha sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor ve kurban oluyor.

Bakınız, köpekler on iki bin yıldan daha uzun süreden beri insanoğlunun av partneri, koruyucusu, arkadaşı oldu ve değişik ihtiyaçlara göre farklı köpek türlerinin eğitilmesinde insanoğlunun rolü büyük…

Av için eğitilen köpeklerin yanısıra 7 ilâ 9 bin yıl öncesinde köpekler, çiftlik koruyucusu ve sürü çobanı olarak da yetiştirildiler.

Şu hiç unutulmamalıdır ki: Köpekler, keskin görme ve koku duyusuna sahip “avcı” hayvanlardır. “Avcı” diyorum ve altını çiziyorum.

AVCI

Eski Çağlarda; Sümerler, Hititler gibi halkların yaşam alanlarında yapılan araştırmalarda, kazı çalışmalarında bulunan kalıntılar ve çizimlerde bu hayvanlar, iple bağlı şekilde resmedilmiştir. Bu da bize gösteriyor ki; çok eski tarihlerden beri halklar bu avcı hayvanlardan korunmuşlar.

Güvenli sokaklar için sadece kısırlaştırma agresyona çözüm değil, çoğalmalarını çözer ama diğer yandan dominant agresyon kendinden küçük ve savunmasız bireylere saldırmalarına sebep olmaya devam edecek.

Savunmasız gördükleri küçük yaştaki çocuklar, hamile kadınlar, yalnızlar, yaşlı ve engelliler bu avcı köpeklerin hedef potasındaki bireyler.

Zaten kısırlaştırma olayı da hayvanların metabolizmaları üzerinde doğal dengelerini bozacak çok ciddi bir hata. Bir nevi soykırım. Bir nevi yok olmalarına sebep.

Tek çare tüm sokak köpeklerinin toplatılması...

Şehirlerdeki barınakların artırılması...

"Tehlikeli türler" sınıflandırılmasının yeniden yapılması...

Çünkü tehlike, türden kaynaklı olabileceği gibi çaresizlikten de kaynaklanabiliyor.

Sahiplenme şartları yeniden belirlenmeli.

Cinslerine göre özel bir bakım ve eğitimden geçirilen köpekler, hünerli oldukları alanlarda kullanılmalı...

Koruma, arama kurtarma, çoban, bekçi, asayiş vs. alanlarında değerlendirilmeliler. Kanunda geçen "mağduriyet önleme" ifadesi ancak bu şekilde yerine getirilmiş olur.

Milyonlarca köpek olduğu gibi milyonlarca da insan olduğu unutulmamalı...

Halkın çilesi haline gelen bu duruma kesin çözüm getirilmeli ki yine, yeniden canlarımız yanmasın, insanlar korkmadan günlük aktivitelerine devam edebilsinler.

Sokak köpeği değil “eğitilmiş ve korunaklı” tanımlamasıyla hayvanlar da bu yersiz yurtsuzluktan kurtulsun.

Hasılı, tehlikeli değil güvenli sokaklar için “Köpek Terörü’ne Hayır!” diyoruz.