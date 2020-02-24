Tehlike saçıyor dikkat bu yemekleri ısıtıp yemeyin!

Piştikten sonra uzun süre muhafaza edilmesi gereken yiyecekler ise derin dondurucuya konarak saklanabilir. Oda sıcaklığında bekleyen gıdalar eriyene kadar hava ile temas ettiği için bakteri üretimi başlar. Bu sebeple, çözdürme için mikrodalga kullanılmalıdır.