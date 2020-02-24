Tehlike saçıyor dikkat bu yemekleri ısıtıp yemeyin!
Evde pişirilen yemekler, pişirildikleri öğün içersinde tüketilmeyip bir sonraki öğün için ısıtılması sağlığınızı tehdit ediyor.
Günlük tüketim için evlerde pişirilen yemeklerin, pişirildikleri öğün içerisinde tüketilemeyip bir sonraki öğüne saklandığında kaliteleri düşüyor. Artan yemeklerin hız bir şekilde soğutulması gerekiyor. Pişirilen yemeklerin ocak üstünde bırakılıp sonra tekrardan ısıtılaması bakteri üremesine sebep oluyor ve sağlık açısından riskli durumlara yol açıyor. Eğer tekrar yiyeceğimiz yemeği hızlıca soğutmazsak gıda zehirlenmelerine kadar yol açabilir.
Mutfakta beklediyse tüketmeyin! : Öğünlerden artan yemekler hızlı bir şekilde buz dolabında saklanması gerekiyor. Pişirilen veya çiğ halde tüketime hazırlanan yiyeceklerin artanları eğer uzun süre oda sıcaklığında kaldıysa kesinlikle tüketilmemeli.
Piştikten sonra uzun süre muhafaza edilmesi gereken yiyecekler ise derin dondurucuya konarak saklanabilir. Oda sıcaklığında bekleyen gıdalar eriyene kadar hava ile temas ettiği için bakteri üretimi başlar. Bu sebeple, çözdürme için mikrodalga kullanılmalıdır.
Pişmiş gıdaları buzdolabında üzeri kapalı halde ve özellikle kıyma, tavuk gibi çiğ ürünlerden ayrı bir bölümde muhafaza etmek gerekir.