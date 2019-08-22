Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı

Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı

ABD'li aktris, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı - Sayfa 1

Geçtiğimiz aylarda bir hackerın kendisini çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit etmesinin ardından söz konusu kareleri kendi hesabından yayınlayarak gündeme gelen Bella Thorne, üstsüz pozlarına yenilerini ekledi. Thorne, pozlarıyla yeniden gündeme oturdu.

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Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı - Sayfa 2

21 yaşındaki Throne, 21 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz gün onlarca üstsüz yatak pozu paylaştı. Paylaşımların her birine 1 milyonu aşkın beğeni geldi.

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Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı - Sayfa 3

Berbat hissediyorum: Öte yandan Thorne tehdit edilmesini, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.

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Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı - Sayfa 4

Peki Bella Thorne kimdir?: Bella Thorne (d. 8 Ekim 1997), Amerikan aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'un en iyi bilinen rolü başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. 

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