Tehdit edilmişti! Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne'un üstsüz pozları olay yarattı
ABD'li aktris, şarkıcı ve dansçı Bella Thorne, milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda bir hackerın kendisini çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit etmesinin ardından söz konusu kareleri kendi hesabından yayınlayarak gündeme gelen Bella Thorne, üstsüz pozlarına yenilerini ekledi. Thorne, pozlarıyla yeniden gündeme oturdu.
21 yaşındaki Throne, 21 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz gün onlarca üstsüz yatak pozu paylaştı. Paylaşımların her birine 1 milyonu aşkın beğeni geldi.
Berbat hissediyorum: Öte yandan Thorne tehdit edilmesini, “Son 24 saattir kendi çıplak fotoğraflarımla tehdit ediliyorum. Berbat hissediyorum, gözetlenmiş hissediyorum. Birinin, sadece özel bir insanın görmesini isteyeceğim bir şeyi benden aldığını hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.
Peki Bella Thorne kimdir?: Bella Thorne (d. 8 Ekim 1997), Amerikan aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'un en iyi bilinen rolü başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür.