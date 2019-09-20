Teğmen Çiğdem'den Bir Zamanlar Çukurova dizisine vefa mesajı...

Saraçoğlu’nun sektörde elinden tutan bir isim olduğunu ifade eden Evin paylaşımına, “Yolun en başında elimden ilk tutan ve şu andaki işimin de sebebi, hakkını ödeyemeyeceğim değerli hocam Murat Saraçoğlu ve başta Evren Karabıyık olmak üzere özlenen güzeller güzeli ekibe yeni sezon hayırlı olsun. Daima akılda ve kalptesiniz. Vira Bismillah” notunu düştü.