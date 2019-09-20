Teğmen Çiğdem'den Bir Zamanlar Çukurova dizisine vefa mesajı...
FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde 'Teğmen Çiğdem Ülgen' karakterine hayat veren Gaye Turgut Evin, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu’na vefasını dile getiren bir paylaşımda bulundu.
Savaşçı dizisinde 'Teğmen Çiğdem Ülgen' karakterini canlandıran Gaye Turgut Evin, İnstagram hesabından Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmenine mesaj yolladı. 19 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranında 2. sezonu izleyicilerle buluşan dizinin yönetmeni Murat Saraçoğlu’na da teşekkürlerini iletti.
Saraçoğlu’nun sektörde elinden tutan bir isim olduğunu ifade eden Evin paylaşımına, “Yolun en başında elimden ilk tutan ve şu andaki işimin de sebebi, hakkını ödeyemeyeceğim değerli hocam Murat Saraçoğlu ve başta Evren Karabıyık olmak üzere özlenen güzeller güzeli ekibe yeni sezon hayırlı olsun. Daima akılda ve kalptesiniz. Vira Bismillah” notunu düştü.
Gaye Turgut Evin kimdir?
1 Haziran 1987, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aynı zamanda çift anadal ile Sinema-Tv bölümünü mezunudur.
Anaokulunda yaratıcı drama ve dans çalışmalarına katılarak oyunculukla küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır. Okulun tiyatro grubunda yer alıp Cumhuriyetin 75.yıl çalışmalarında Bayrağımızın Gölgesinde adlı oyunla MEB başarı ödülünü almıştır.