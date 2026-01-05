BIST 11.702
DOLAR 43,02
EURO 50,47
ALTIN 6.143,87
HABER /  SPOR

Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak

Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Adana’da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın kendileri için iyi bir test olacağını belirterek galibiyetin ekstra motivasyon sağlayacağını söyledi. Tedesco ayrıca Musaba’nın oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğini ifade etti.

Abone ol

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakanın galibi, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

"BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK"

“Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Skriniar'ın da belirttiği gibi Samsunspor'a karşı oynamıştık ve en iyi maçımız değildi. Reis, Samsunspor'da harika iş çıkarıyor. Bizim için iyi bir test olacak. Bu maç için hazırız.”

"KAZANMAK BİZE EKSTRA MOTİVASYON OLUR"

"Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

"MUSABA KARARINI BU AKŞAM VERECEĞİM"

“Musaba için bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını.”

ÖNCEKİ HABERLER
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı
Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı
Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor
İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması: 5 tutuklama
İstanbul'da "tefecilik ve aklama" soruşturması: 5 tutuklama
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela halkının yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela halkının yanındayız
İsrail ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu
İsrail ateşkese rağmen Lübnan’ı vurdu
Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilimize kar şiddetli geliyor!
Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilimize kar şiddetli geliyor!