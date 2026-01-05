Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Adana’da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın kendileri için iyi bir test olacağını belirterek galibiyetin ekstra motivasyon sağlayacağını söyledi. Tedesco ayrıca Musaba’nın oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğini ifade etti.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakanın galibi, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

"BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK"

“Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacağımız için mutluyuz. Skriniar'ın da belirttiği gibi Samsunspor'a karşı oynamıştık ve en iyi maçımız değildi. Reis, Samsunspor'da harika iş çıkarıyor. Bizim için iyi bir test olacak. Bu maç için hazırız.”

"KAZANMAK BİZE EKSTRA MOTİVASYON OLUR"

"Kazanmak her zaman iyidir. Buraya ilk geldiğimde, galibiyetlerin yerini hiçbir şey alamaz demiştim. Bizi birbirimize bağlayan en önemli şey galibiyet ve maçları kazanmak. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur ama olmazsa da yolumuza devam edeceğiz."

"MUSABA KARARINI BU AKŞAM VERECEĞİM"

“Musaba için bu akşam karar vereceğim. İlk izlenimimiz iyi. Yaklaşık 2.5 antrenman yaptı ama hem ligi hem de Samsunspor'u çok iyi biliyor. Bu turnuvanın Fenerbahçe için önemini biliyor. Göreceğiz ne kadar oynayacağını.”