Tedbirinizi alın! "Grip, nezle ve covid-19 vakalarında artış!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, soğuk hava ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirme, virüslerin yayılmasına zemin hazırlıyor. Enfeksiyon hastalıklarında gözlemlenen artış, özellikle grip, nezle, Covid-19 ve RSV gibi solunum yolu hastalıklarını daha dikkatli hale getiriyor.

Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, bu hastalıkların belirtilerinin benzer olmasına rağmen, risk düzeyleri ve tedavi süreçlerinin farklılık gösterdiğini belirtti.

"Grip virüsü sürekli değişim içindedir"

Prof. Dr. Mıstık, grip, nezle, Covid-19 ve RSV gibi hastalıkların benzer semptomlarla başladığını ancak bunların seyirlerinin farklılık gösterdiğini vurguladı. Grip, nezle ve Covid-19'un başlangıç belirtilerinin hemen hemen aynı olsa da, grip gibi hastalıkların özellikle kalp ve akciğer hastalığı olan kişilerde çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Ayrıca, hastalıkların daha fazla yayılmaması için tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

"Nezle ve grip karıştırılıyor"

Her virüsün kuluçka süresi farklıdır. Grip, genellikle 1-4 gün içinde kendini gösterir ve ani başlangıçlı yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik gibi belirtilerle devam eder. Nezle ise genellikle hafif geçer ve ateş görülmez. Covid-19’un kuluçka süresi ise 3-10 gündür. Tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. RSV, bebeklerde bronşit ve zatürreye neden olabilirken, erişkinlerde genellikle hafif seyreder. RSV'nin kuluçka süresi 2-8 gün arasında değişir ve kış aylarında vakaları artar. Prof. Dr. Mıstık, RSV ve diğer solunum yolu virüslerinin ayırt edilmesi için laboratuvar testlerinin önemli olduğunu ifade etti. Artık bu virüsleri hızlıca ayırt edebilen testler mevcut, bu nedenle erken teşhis önemlidir.

"Grip aşısı en etkili korunma yöntemlerinden biri"

Kışın artan virüs salgınlarıyla mücadele için alınması gereken önlemleri de sıralayan Prof. Dr. Mıstık, şunları söyledi:

"Risk grubundaysanız, her yıl grip aşısı yaptırın"

Kapalı alanlarda uzun süre kalmaktan kaçının

El hijyenine dikkat edin

Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnu kapatın

Kalabalık alanlarda maske kullanımı önerilir

Grip ve Covid-19 aşılarını zamanında yaptırın

Virüslerle Mücadelede Erken Tedavi Önemli

"Domuz gribi ciddi sonuçlar doğurabilir"

Prof. Dr. Mıstık, özellikle risk altındaki kişilerin – yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bebeklerin – bu hastalıkları daha ağır geçirebileceğini belirterek, erken tanı ve tedavinin önemini vurguladı. Kış aylarında bu virüsleri hafife almamak, hem kişisel sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak açısından büyük önem taşır.