Tedavi gören Justin Bieber'dan skandal itiraflar! 'Dünyanın en nefret edilen insanı'
Depresyon tedavisi gören genç şarkıcı Justin Bieber'dan olay itiraflar geldi. Uyuşturucu kullandığını da itiraf eden Bieber, yazdığı makale ile her şeyi anlattı.
Menajer Scooter Braun tarafından 13 yaşındayken keşfedilen, son olarak depresyon tedavisi gören Justin Bieber, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı makale ile yaşadığı zor günleri anlatırken neden dünyanın en çok nefret edilen insanı haline geldiğini de artık anladığını itiraf etti.
Aşırı derecede uyuşturucu kullandığını ve her türlü ilişkisinde iletişim sorunu yaşadığını itiraf eden Justin Bieber, Instagram'dan yayımladığı makalede, "Kadınlara karşı alıngan ve saygısız davrandım. Fazlasıyla öfkeliydim" dedi.
Yaşadığı ruhsal sorunları yayımladığı makalesinde anlatan Justin Bieber, ergenlik döneminde sürekli övülmesini ve bir anda gelen ünün onu nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı:
"Küçük bir kasabada yaşayan 13 yaşındaki bir gençten, dünyanın her tarafında takdir gören, milyonların ne kadar sevdiğini ve ne kadar harika olduğunu söylediği birine dönüştüm.