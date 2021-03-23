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Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak...

Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak...

Mecliste tecavüz skandalıyla sarsılan Avustralya'da cinsel içerikli görüntülerin sızdırılması ülkede büyük şok yarattı.

Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak...

Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarının gündeme geldiği Avustralya'da, mecliste hükümet için çalışan bir grup erkeğin sohbet grubunda cinsel içerikli görüntü ve videolar paylaştığına dair iddialar ortaya atıldı. 

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Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak...

Avustralya basını, bir grup erkeğin, kadın milletvekillerinin masalarının da alet edildiği müstehcen fotoğraf ve videoları paylaşmak için bir sohbet grubu kurduğu iddialarını yayımladı.

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Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak...

Avustralya medyasındaki habere göre, görüntüler kovulan bir Liberal Parti personeli tarafından ifşa edildi. 

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Tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı! Kanepede çırılçıplak...

Parlamento Binası'nda kaydedilmiş bir dizi fotoğraf ve videolar sızdırılarak The Australian ve Channel 10 kanalına verilirken iddialar, tüm dünyada büyük tepkiyle karşılandı.

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