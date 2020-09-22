Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Atabay: Evet öptüm ama onu değil...
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte 4 kişi, 2 ay boyunca S.T. isimli kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Atabay ile birlikte 4 kişinin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Atabay, videoda kadınla öpüşen kişinin kendisi olduğun doğrulayıp, "Öptüm ancak karşımdaki kişi S.T. değil" dedi.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen S.T. isimli kadına yanındaki kişilerle birlikte tecavüz etme suçlamasıyla savcılıkta ifade verdi. Görüntülerde kadınla öpüşten kişinin kendisi olduğunu doğrulayan Başkan Atabay, ancak öptüğü kadının tecavüz suçlamasını yapan S.T. olmadığını söyledi. Atabay, hakkındaki iddiaların arkasında rant çetesinin olduğunu söyledi. S.T. isimli kadın savcılıkta verdiği ifadede tüyler ürperten tecavüz anlatımlarında bulunmuştu.
Savcı öpüşme videosunu gösterip sordu
5 yıl önce belediyeye iş için başvuran S.T. isimli kadına tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Atabay (61) ile birlikte, meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ile Öznur G. (38), haklarındaki şikâyet nedeni ile savcıya ifade verdi. Savcı, 4 şüpheliye de benzer sorular yöneltti. Edinilen bilgilere göre, 4 şüpheliden önce S.T.’nin müşteki olarak ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren üç cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu. İşte Hürriyet'in haberinin ayrıntıları...
'Rant çetesinin iftirası'
Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması alınan Atabay, “Bu olay benim görevden alınmam için, 6 yıldır mücadele ettiğim rant çetesinin bir iftirasıdır” sözleri ile ifadesine başladı. Atabay ifadesinin devamında “Bu çetenin kurduğu tuzak bu. 6 yıldır mücadele ediyoruz. Evim kurşunlandı, üniversitede okuyan kızım kaçırılmaya çalışıldı. İki başkan yardımcımız darp edildi. Yıkım kararı aldığımız gayrimenkul projesinin sahipleri benden kurtulmak istiyor” dedi.
O kadın Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği üyesi
Belediye Başkanı Atabay, savcının “Hakkınızda söz konusu iddiaları ortaya atan S.T. isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik ise, anılan kişinin isim ve soyismini belirterek “S.T.’nin, savunmamda belirttiğim çete ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) üyesi. Bu kişi Aydın Efeler İlçe Kadın Kolları üyesi. 2017 kadın kolları başkanlığı için seçime girdi. Ancak seçilemedi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti” yanıtını verdi.