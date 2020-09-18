Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ifade verdi!

DHA'dan Tolga Tahçı'nın haberine göre, S.T.'nin şikayetçi olmasının üzerinden 5 gün geçerken, Başkan Atabay ve meclis üyeleri A.Ç. ile Ö.Ç., bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifade için çağrıldı. Atabay ve iki meclis üyesi, sabah saatlerinde Didim Adliyesi'ne gelerek olayla ilgili ifade verdi.