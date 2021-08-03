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Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu

Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu

Yürüyüşe çıkan İngilizce öğretmeni kan donduran şekilde öldürüldü. Öğretmenin çığlıkları şok etkisi yarattı.

Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu

Avustralyalı Shanae Brooke Edwards, ülkesinden yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Kafkasya ülkesi Gürcistan'da İngilizce öğretmenliği yapıyordu.

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Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu

31 yaşındaki kadın, başkent Tiflis yakınlarındaki Mtatsminda Dağı'nda 30 Temmuz Cuma günü yürüyüşe çıktı .

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Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu

Yürüyüşe çıkan kadından bir daha kimse haber alınamadı.

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Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu

Genç kadına ait son güvenlik kamerası görüntüsü Cuma günü öğleden sonra 15.35'te kaydedildi.

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