Tecavüze uğrayıp ormanda öldürüldü! Öğretmenin çığlıkları telefonda duyuldu
Yürüyüşe çıkan İngilizce öğretmeni kan donduran şekilde öldürüldü. Öğretmenin çığlıkları şok etkisi yarattı.
Avustralyalı Shanae Brooke Edwards, ülkesinden yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Kafkasya ülkesi Gürcistan'da İngilizce öğretmenliği yapıyordu.
121
31 yaşındaki kadın, başkent Tiflis yakınlarındaki Mtatsminda Dağı'nda 30 Temmuz Cuma günü yürüyüşe çıktı .
221
Yürüyüşe çıkan kadından bir daha kimse haber alınamadı.
321
Genç kadına ait son güvenlik kamerası görüntüsü Cuma günü öğleden sonra 15.35'te kaydedildi.
421