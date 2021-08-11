Tecavüze uğradığını bildirdi 15. kattan atladı! Eda Nur Kaplan soruşturmasında flaş gelişme
ANKARA'da 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, cumartesi günü sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Eda Nur'un intihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdiği belirlendi.
Şikayetçi olduğu ortaya çıktı: Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilen Eda Nur Kaplan'ın, 31 Temmuz'da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
Darp ve zorlama yok: Mehmet A.'nın gözaltına alındığı; ancak Eda Nur'un darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu doğrultusunda delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.