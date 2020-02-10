Tecavüze uğradı görüntülerini porno sitesinde yüklediler yayından kaldırtması aylar sürdü

Amerika'nın Ohio eyaletinde 14 yaşındayken tecavüze uğrayan Rose Kalamba'nın görüntüleri porno sitesine yüklendi. Şimdi 25 yaşında buluna talihsiz kadın, videonun kaldırılması için verdiği mücadeleyi blogda yayınladı.

ABD'nin Ohio eyaletinde 14 yaşındayken 3 erkeğin 12 saat boyunca tecavüzüne uğrayan Rose Kalamba, 11 yıl sonra yaşadıklarını blogda yazdı. Kalamba'nın başından geçen korkunç olay BBC Türkçe sitesinde yer aldı. okurlarına aktardı.

12 saat boyunca tecavüz

2009 yılında yaz akşamı yürürken başında geçenleri Kalamba böyle anlattı:

"Bu yürüyüşte, gölgelerin arasından bir adam belirdi. Rose'a bıçak çekip zorla arabasında götürdü. Arabada 19 yaşlarında, Rose'un daha önce kasabada gördüğü bir adam daha vardı. Rose'u kasabanın diğer ucundaki bir eve götürdüler ve tüm gece, 12 saat boyunca tecavüz ettiler. Evdeki üçüncü bir erkek de tecavüzü kameraya kaydetti.

Tüm kıyafetleri kan içindeydi

Rose gece boyunca nefes alamadığını, sık sık bilinç kaybı yaşadığını hatırlıyor. Korkunç bir şekilde dövülmüş ve sol bacağından bıçaklanmıştı. Hareket edemiyordu, tüm kıyafetleri kan içindeydi.

Hatırladığı bir başka şey de, bilinci yerine geldiği bir anda, adamlardan birinin dizüstü bilgisayarını açıp Rose'a, daha önce tecavüz ettikleri kadınların videolarını izletti."

Rose Kalamba ve babası

Görüntüleri izleyince kustu

Kendisine tecavüz eden kişinin görüntüleri porno sitesine yüklediğini aylar sonra öğrendiğini belirten Kalamba, verdiği mücadeleyi ve yaşadıkları zorlukları paylaştı:

"Birkaç ay sonra bir sosyal medya platformu olan MySpace'te, bazı okul arkadaşlarının paylaştığı bir linkte kendi adının etiketlendiğini fark etti. Linke tıkladığında, Pornhub isimli bir porno sitesine yönlendirildi. Tecavüzün görüntüleri birkaç farklı video halinde bu siteye yüklenmişti. Görüntüleri görünce kustu.

"Videoların isimleri 'her yeri tokatlanan ergenlik çağındaki kız ağlıyor', 'ergen kız mahvoldu,' 'bayılan ergen'di. videolardan biri 400 binin üzerinde izlenmişti:

"Videoların en kötüleri de bilincimi kaybettiğim anların çekildiği videolardı. Bilincim yerinde değilken, baygınken bana tecavüz edildiğini görmek en korkunç şeydi."

O anda videolardan ailesine bahsetmeme kararı aldı. Zaten ailesinde birçok insan kendisine destek de olmamıştı. Bunu paylaşmanın Rose'a hiçbir yardımı olmayacaktı.

Okuldaki arkadaşlarının büyük çoğunluğu çoktan izlemiş

Birkaç gün sonra fark etti ki, videoları okuldaki arkadaşlarının büyük çoğunluğu çoktan izlemişti:

"Zorbalığa uğradım. Okulda birçok kişi benim arandığımı söylüyordu. Erkekleri buna ben yönlendirmişim, ben bir sürtükmüşüm."

Bazı erkek öğrenciler, ailelerinin kendilerini Rose'dan uzak durmaları konusunda uyardığını söylemişti. Çünkü Rose bu erkekleri "ayartabilir ve sonra tecavüzle suçlayabilirdi."

Rose, o günleri "İnsanlar için kurbanı suçlamak her zaman daha kolaydır" diyerek hatırlıyor.

2009 yılından başlayarak 6 ay boyunca Rose, Pornhub'a birçok e-mail attı. Videodaki kadının kendisi olduğunu, tüm bunların kendi rızası dışında geliştiğini yazıyor ve videoların kaldırılmasını istiyordu:

"Pornhub'a gönderdiğim e-maillerde yalvarıyordum. 'Lütfen, ben henüz bir yetişkin değilim, bu bir saldırıydı, lütfen bu videoyu kaldırın' diye yazıyordum."

Rose Kalamba

Aylarca siteden yanıt alamadı

Aylarca siteden hiçbir yanıt alamadı. Videolara da hâlâ ulaşılabiliyordu.

"Bir sonraki yıl tamamen kendi içime dönmüştüm. Her şeyden geri çekilmiş ve ayrışmıştım. Hiçbir şey hissetmiyordum, uyuşmuş gibiydim. Her şeyi kendi içimde saklıyordum."

"Göz göze geldiğim her yabancı için, 'Acaba videomu izlemiş midir?' diye düşünüyordum. Acaba benim tecavüz görüntülerimle kendilerini tatmin etmişler midir?"

Kendisini görmeye tahammül edemiyordu. Bu yüzden evdeki tüm aynaları örtülerle kapattı. Dişlerini karanlıkta fırçalıyor, karanlıkta duş alıyor, her daim videoları kimin izlemiş olabileceğini düşünüyordu. Aylar sonra, aklına bir fikir geldi.

Avukat olarak tanıtıp tehdit edince kaldırıldı

Yeni bir e-mail hesabı açtı. Kendisini bir avukat olarak tanıttı ve Pornhub'a, videoyu kaldırmazsa yasal süreç başlatmakla tehdit eden bir e-mail attı.

48 saat sonra videolar yayından kalkmıştı.

Videolar kaldırıldıktan aylar sonra Rose nihayet yardım almaya başladı. Bir süre sonra da cesaretini topladı ve saldırganların kimliğini psikoloğuna açıkladı. Psikolog, yasalara göre bunu polise bildirmekten sorumluydu. Suçluların kimliği artık polisteydi ama videoları ne ailesine ne polise hâlâ söyleyememişti.

Polis, Rose ve ailesinin "tecavüz mağdurunun nasıl etkilendiğine dair" ifadelerini aldı. Saldırganların avukatı, savunmayı Rose'un cinsel birlikteliğe rıza gösterdiğini söyleyerek yaptı.

Nihayetinde üç saldırgan, "çocuğa yönelik suç işledikleri" gerekçesiyle ceza aldı. Tecavüzden ceza almadılar. "Çocuğa yönelik suç" hafif suçlar kategorisindeydi ve cezaları ertelendi.