Tecavüzcü Coşkun tiplemesiyle ünlenen Coşkun Göğen o sahnelerde bakın ne hissetmiş

Göğen, neden ekranlarda olmadığını ise şu sözlerle açıkladı:

"Nuri Alço ile konuştuğumuzda bu sebeple yakınmıştı. Evde şu an üç senaryo var, okuyorum. Geçinmek zorundayım, buna rağmen yine de seçici davranıyorum. Bizlere, Yeşilçam emekçilerine çok haksızlık yapılıyor. Nuri ile başımıza çok trajikomik bir şey geldi.''