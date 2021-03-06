Tecavüzcü Coşkun tiplemesiyle ünlenen Coşkun Göğen o sahnelerde bakın ne hissetmiş
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, filmlerindeki tecavüz sahnelerine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden, filmlerin 'tecavüzcü Coşkun' lakaplı kötü adamı Coşkun Göğen, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda kendisi hakkında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. "Filmlerinizdeki o meşhur sahnelerinizde, kadınlara karşı bir şeyler hissettiğiniz oluyor muydu?" sorusuna cevabı dikkatleri üzerine topladı.
Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Göğen, "O nasıl söz öyle! Hiç olur mu? Oyuncu profesyoneldir. Hepsi arkadaşım, ablam, kardeşimdi. Dünyanın en namuslu 'tecavüzcüsüyüm'. Hayatımda tek kadına yanlışım olmadı" ifadelerini kullandı.
''O lakabın yapışıp kalması sizi rahatsız ediyor mu?'' sorusu üzerine, "Ben o lakaptan değil, insanların gerçek hayatta yaptığı taciz ve tecavüzlerden rahatsızım. Şiddetten çok rahatsızım. Gerçek hayatta bu kelimeyi duyunca tabii ki irite oluyorum" dedi.
Göğen, neden ekranlarda olmadığını ise şu sözlerle açıkladı:
"Nuri Alço ile konuştuğumuzda bu sebeple yakınmıştı. Evde şu an üç senaryo var, okuyorum. Geçinmek zorundayım, buna rağmen yine de seçici davranıyorum. Bizlere, Yeşilçam emekçilerine çok haksızlık yapılıyor. Nuri ile başımıza çok trajikomik bir şey geldi.''