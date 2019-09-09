Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Yeşilçam'ın kötü adamlarından Tecavüzcü Coşkun lakaplı Coşkun Göğen, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bir zamanlar fırtınalar estiren Yeşilçam'ın kötü adamlarından Tecavüzcü Coşkun lakabıyla tanınan Coşkun Göğen, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına konuk oldu.
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Geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki kızını kansere kurban veren Coşkun Göğen, kızının en çok sevdiği Orhan Gencebay şarkısını dinleyince ayağa kalkarak Beyaz Tv sunucusu Tahir Sarıkayaya sarıldı.
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Duygusal anlar yaşayan Göğen, 'Allah kimseye evlat acısı vermesin' diye konuştu.
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Kızının vefatı: Coşkun Göğen'in ortanca kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde geçtiğimiz sene, yaşamını yitirdi. 1.5 yıl kanser tedavisi gören Göğen'in yaşamını yitirdiğini, ses sanatçısı Engin Evin, kişisel Facebook hesabından duyurdu.
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