Tecavüzcü Coşkun lakablı Coşkun Göğen'e kadına şiddet sorulunca bakın ne dedi

"Lanet olsun diyorum"

Samsun'daki sette sorulara yanıt veren Coşkun Göğen, "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var; Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin." dedi.