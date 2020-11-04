Tecavüzcü Coşkun lakablı Coşkun Göğen'e kadına şiddet sorulunca bakın ne dedi
Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen, yaklaşık iki yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybetmişti. Film çekimleri için Samsun'a giden Göğen, "Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin" dedi.
Yeşilçam'ın kötü karakteri 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen, yaklaşık iki yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Önceki gün film çekimleri için Samsun'a giden Göğen'e sette kadın cinayetleri sorulduğunda ölen kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten Göğen, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" diye konuştu.
75 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun yaptığı dram/aksiyon türündeki 'Ölüm Tuzağı' isimli filmin çekimleri için Samsun’a geldi.
"Lanet olsun diyorum"
Samsun'daki sette sorulara yanıt veren Coşkun Göğen, "Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var; Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin." dedi.