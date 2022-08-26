Tecavüz suçlaması! Ünlü borsacı zorla otele götürdü şok iddialar! "Sen benim karımsın..."
İSTANBUL'da ünlü borsacı Nihat Ö. eski çalışanına tecavüz etmekle suçlandı. Sibel Ö. (32), 21 yaşındayken Nihat Ö. tarafından zorla otele götürüldüğünü iddia etti. Genç kadın ofis odasında da cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Öte yandan Sibel Ö.'nün geçmişte hapis yattığı öğrenildi. Genç kadın, bugüne kadar neden sustu? Ünlü borsacı suçlamalara ne dedi? İşte şok iddialar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet ve Ailenin Korunması bürosunca düzenlenen iddianamede 2022 yılı Mart ayında Sarıyer'de meydana geldiği ileri sürülen olayda savcılık, iddia, ikrar, kaçamaklı ikrar, ifade sahibi beyanları, resimler, mesajlar, nüfus ve sabıka kaydı, diğer bilgi ve belgeleri delil olarak gösterdi.
Sibel İ. (32) adlı kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede Sibel İ.'nin şikayet dilekçesi ve savcılık ifadesine yer verilerek, cinsel saldırı iddiası şöyle anlatıldı.
Sibel İ. henüz 21 yaşında iken borsacı Nihat Ö. (51) ile tanıştığını, ve kendisini ikna ederek otele götürüp tecavüz ettiğini ileri sürdü.
"Sen benim karımsın"
Şüpheli Nihat Ö.'nün kendisine, "Kimseye söylersen seni öldürürüm, sen benim karımsın, ailene zarar veririm" diyerek tehdit ettiğini iddia eden Sibel İ., 1 yıl kadar görüşmediklerini, Nihat Ö.'nün tekrar kendisini araması üzerine 6 yıl kadar iş yerinde çalıştığını anlattı.