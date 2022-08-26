Tecavüz suçlaması! Ünlü borsacı zorla otele götürdü şok iddialar! "Sen benim karımsın..."

"Sen benim karımsın"

Şüpheli Nihat Ö.'nün kendisine, "Kimseye söylersen seni öldürürüm, sen benim karımsın, ailene zarar veririm" diyerek tehdit ettiğini iddia eden Sibel İ., 1 yıl kadar görüşmediklerini, Nihat Ö.'nün tekrar kendisini araması üzerine 6 yıl kadar iş yerinde çalıştığını anlattı.