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Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet

İSTANBUL Sarıyer'deki nişanlı dehşetinin perde arkası korkunç. 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oya Budak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Oya Budak'ın 6 ay önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

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İSTANBUL Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, 19 yaşındaki eski nişanlısı Samet T. tarafından başından vuruldu.  Eski nişanlı barışma bahanesiyle Oya Budak'ı görüşmek için ikna etti. Oya Budak görüşmeye 13 yaşındaki üvey kardeşi ile birlikte gitti. Görüşme tartışmayla sonuçlandı. Samet T., yanında getirdiği tabanca ile 5 buçuk aylık hamile olan Oya Budak’a ateş etti. Kurşunlar Oya Budak'ın göğsüne ve kulağına isabet etti.

Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet - Resim: 0

Oya Budak'ı vuran eski nişanlı olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oya Budak'ı doktorlar kurtarmak için seferber oldu. Oya Budak tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Oya Budak cinsel istismara uğramış... 
Olayın ardından kaçan eski nişanlı Samet T.  Sarıyer polisinin takibiyle Kağıthane'de yakalandı. Korkunç olayın perde arkasından 'cinsel istismar" çıktı. 

oya budak

Nişanlısı öğrenince ayrılmış
Oya Budak, yaklaşık 6 ay önce kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı ve bu olay sonucunda hamile kaldı. Cinsel istismarı ve hamileliği öğrenin Oya Budak’ın nişanlısı Samet T., bu durumu öğrenince nişanı bozdu. 

Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet - Resim: 2

Oya Budak'a cinsel istismarda bulunup hamile bırakan kişinin tutuklanıp cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. 
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