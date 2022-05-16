Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum
Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke hakkında ortaya çıkan iğrenç iddialarla ilgili karar çıktı.
Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch ile birlikte kamera karşısına geçtiği Doctor Strange adlı yapımla tanınan Zara Phythian ile dövüş sanatları uzmanı ve eğitmeni olan kocası Victor Marke'ye cezaevi yolu göründü.
37 yaşındaki Zara Phythian 8 yıl, 59 yaşındaki kocası Victor Marke ise 14 yıl ceza aldı.
İngiltere'de Nottingham Crown Court'ta görülen davaya bakan yargıç Mark Watson, bu taciz olayının "itici gücünün" Victor Marke olduğunu savundu.
Yargıç Watson, Zara Phythian ile Victor Marke'nin, dövüş sanatları eğitmeni olmaları nedeniyle insanların kendilerine gösterdikleri saygıyı kötü niyetli şekilde kullandıklarını söyledi.