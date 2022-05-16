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Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum

Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum

Doktor Strange oyuncusu Zara Phythian ve eşi Viktor Marke hakkında ortaya çıkan iğrenç iddialarla ilgili karar çıktı.

Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch ile birlikte kamera karşısına geçtiği Doctor Strange adlı yapımla tanınan Zara Phythian ile dövüş sanatları uzmanı ve eğitmeni olan kocası Victor Marke'ye cezaevi yolu göründü. 

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Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum

37 yaşındaki Zara Phythian 8 yıl, 59 yaşındaki kocası Victor Marke ise 14 yıl ceza aldı.

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Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum

İngiltere'de Nottingham Crown Court'ta görülen davaya bakan yargıç Mark Watson, bu taciz olayının "itici gücünün" Victor Marke olduğunu savundu. 

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Tecavüz skandalı! Alkollü içki verip kabusu yaşattı detaylar tüyler ürpertti: Kimseye anlatamıyordum

Yargıç Watson, Zara Phythian ile Victor Marke'nin, dövüş sanatları eğitmeni olmaları nedeniyle insanların kendilerine gösterdikleri saygıyı kötü niyetli şekilde kullandıklarını söyledi.

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