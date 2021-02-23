Tecavüz sahnesi itirafı geldi! 'çok acılıydı' deyip Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç anlattı

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altın Bilek, Kerem Alışık, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı 3 sezondur ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova seyirciyi her bölümüyle ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Dizinin genç ve güzel oyuncusu Selin Genç başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.