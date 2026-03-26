TEB'den kadın işletmecilere özel destek! 50 Milyon avro kredi anlaşması imzalandı

Türk Ekonomi Bankası AŞ (TEB), kadın liderliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyacını karşılamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "EBRD TurWIB II" programı, Türkiye'de kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemeyi, ekonomide cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı, finansal hizmetlerde kapsayıcılığı artırmayı ve sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de kadın liderliğindeki işletmelere daha önce de aynı program kapsamında finansman sağlayan banka, 50 milyon avro tutarındaki anlaşmayla programın Türkiye'de yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, kendi müşteri portföyünü de genişleterek kadın girişimci ve işletme sahiplerinin finansmana erişimini güçlendirecek.

TEB, "Kadın Bankacılığı" ile kadın girişimcilere ve işletme sahiplerine finansman desteği sunmanın yanı sıra kadınlara iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için iletişim ağı desteği veriyor, bilgi ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekosistemin önde gelen paydaşlarıyla ortak çalışmalar yapan banka, anlaşmayla kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve ekonomiye daha fazla dahil olmalarına katkıda bulunmak için Kadın Bankacılığı kapsamında yaptığı çalışmaları daha da genişletmeyi hedefliyor.

"Kadınların ekonomiye ve istihdama daha fazla katılması büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, anlaşmada sağlanan finansmanla kadın girişimci ve işletme sahiplerine uygun faizli ve taksitli kredi olanağı sunacaklarını belirtti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmesi için kadınların ekonomiye ve istihdama daha fazla katılmasının büyük önem taşıdığını aktaran Mendi, "Bu doğrultuda kadın girişimciler ile işletme sahiplerinin sayılarının artması ve finansmana erişimlerinin desteklenmesi gerekiyor. Biz de TEB olarak uzun süredir bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüze öncülük ederek 2015'te başlattığımız Kadın Bankacılığı ile kadın girişimcilere ve işletme sahiplerine özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mendi, kadınların ekonomideki potansiyellerini ortaya çıkarmalarını desteklediklerini, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"EBRD ile yürüttüğümüz TurWIB II Programı kapsamında 2023'te aldığımız ilk 50 milyon avro krediyi ihtiyaç duyan işletmelere kullandırdık. Program çerçevesinde imzaladığımız yeni anlaşmayla, 50 milyon avro tutarındaki yeni finansman kaynağını özellikle büyük şehirler dışında kalan, krediye erişimi daha zor olan kadın işletme sahiplerine ulaştıracağız."

Kredilerin en az yüzde 70'ini İstanbul, Ankara ve İzmir dışında faaliyet gösteren işletmelere kullandırmayı hedeflediklerini belirten Mendi, toplam kredinin yüzde 35'ini de yeni müşterilere kullandırmayı hedeflediklerini aktardı.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da kadınlara yönelik ekonomik fırsatları genişletmenin, Türkiye'nin uzun vadeli büyümesi açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

Söz konusu finansmanla TEB ile ortaklıklarını derinleştirdiklerini vurgulayan Yavorskaya, "Kadınların liderliğindeki daha fazla işletmenin, özellikle de büyük şehirler dışında kalan işletmelerin yatırım yapmak, yenilikçilik ve büyüme için ihtiyaç duydukları kaynaklara kavuşmalarını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.