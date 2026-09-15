TDV, "Kur'an-ı Kerim" dersini seçen öğrencilere Kur'an hediye edecek

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 2023'te hayata geçirilen proje, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de sürdürülecek.

Bu yıl da ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim'i tercih eden öğrencilere Kur'an hediye edilecek.

Proje kapsamında bugüne kadar 50 bin 995 öğrenciye Kur'an ulaştırıldı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 5 bin 111, 2024-2025 döneminde 25 bin 216, 2025-2026 döneminde ise 20 bin 668 Kur'an hediye edildi.

Bu eğitim öğretim döneminde ise 50 bin Kur'an'ın ulaştırılması hedefleniyor. Dağıtımlar, müftülükler ve TDV şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden ve projeden yararlanmak isteyen öğrenciler, 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında "https://tdv.org/tr-TR/dersimiseciyorum-basvuruformu" üzerinden taleplerini iletebilecek.

Hayırseverler, öğrencilere Kur'an-ı Kerim ulaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek 200 lira bağış yapabilecek.

Ayrıca, "https://bagis.tdv.org/" üzerinden il ve ilçe müftülüklerinden veya TDV mobil uygulaması aracılığıyla da projeye katkı sağlanabilecek.