TDV, "Kur'an-ı Kerim" dersini seçen öğrencilere Kur'an hediye edecek
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an hediye edecek.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 2023'te hayata geçirilen proje, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de sürdürülecek.
Bu yıl da ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim'i tercih eden öğrencilere Kur'an hediye edilecek.
Proje kapsamında bugüne kadar 50 bin 995 öğrenciye Kur'an ulaştırıldı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 5 bin 111, 2024-2025 döneminde 25 bin 216, 2025-2026 döneminde ise 20 bin 668 Kur'an hediye edildi.
Bu eğitim öğretim döneminde ise 50 bin Kur'an'ın ulaştırılması hedefleniyor. Dağıtımlar, müftülükler ve TDV şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden ve projeden yararlanmak isteyen öğrenciler, 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında "https://tdv.org/tr-TR/dersimiseciyorum-basvuruformu" üzerinden taleplerini iletebilecek.
Hayırseverler, öğrencilere Kur'an-ı Kerim ulaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek 200 lira bağış yapabilecek.
Ayrıca, "https://bagis.tdv.org/" üzerinden il ve ilçe müftülüklerinden veya TDV mobil uygulaması aracılığıyla da projeye katkı sağlanabilecek.