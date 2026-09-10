TCMB’nin kritik faiz günü geldi! Merkez Bankası faizi artırdı mı, indirdi mi, sabit mi tuttu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı açıklandı. “TCMB faiz kararı ne oldu?”, “Merkez Bankası faizi yüzde kaç?”, “TCMB faizi indirdi mi?” ve “Politika faizi kaç oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Para Politikası Kurulu, 10 Eylül 2026 toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Peki Merkez Bankası neden faiz değişikliğine gitmedi, gecelik faiz oranları ne oldu? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI EYLÜL 2026 FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit bıraktı. Böylece Merkez Bankası, temmuz toplantısının ardından eylül ayında da politika faizinde değişikliğe gitmedi. Piyasa anketlerinde de ekonomistlerin büyük bölümü yüzde 37 seviyesinin korunmasını bekliyordu.

TCMB GECELİK FAİZ ORANLARI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası yalnızca politika faizini değil, gecelik faiz oranlarını da değiştirmedi. TCMB gecelik vadede borç verme faizini yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyesinde tuttu.

TCMB FAİZİ NEDEN SABİT TUTTU?

Karar metninde son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ile öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. TCMB, iç talebin zayıf seyrini sürdürdüğüne dikkat çekerken yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.

TCMB FAİZ BEKLENTİSİ NEYDİ?

Eylül toplantısı öncesinde yapılan anketlerde ağırlıklı beklenti faizin değişmemesi yönündeydi. CNBC-e anketine katılan 19 kişi ve kurumun medyan tahmini yüzde 37 olurken, katılımcıların çoğu sabit faiz bekledi. Bazı ekonomistler ise sınırlı faiz indirimi tahmininde bulundu.

BİR SONRAKİ TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB’nin resmi toplantı takvimine göre bir sonraki Para Politikası Kurulu faiz kararı 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Eylül toplantısına ilişkin PPK özeti ise 17 Eylül 2026 tarihinde yayımlanacak. Yılın son faiz kararı 10 Aralık 2026’da gelecek.