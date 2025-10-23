TCMB'nin faiz kararı! Uzmanlardan sürpriz beklenti indirim...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor. Piyasa uzmanları 100 ile 250 baz puan arasında indirimin gerçekleşebileceğini belirtiyor. En son toplantıda faiz yüzde 40.5'e düşürülmüştü. Saat 14.00'te açıklanacak veriler bekleniyor.

Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarına ilişkin veriler bugün saat 14:00'da açıklanacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, en son toplantıda faizi yüzde 40.5'e düşürmüştü.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

GEÇEN AY NE OLMUŞTU?

Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.