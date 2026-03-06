BIST 12.858
DOLAR 44,07
EURO 51,01
ALTIN 7.211,59
HABER /  EKONOMİ

TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

