BIST 1.458
DOLAR 8,42
EURO 9,89
ALTIN 484,66
HABER /  EKONOMİ

TCMB, Özbekistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

TCMB, Özbekistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özbekistan Cumhuriyet Merkez Bankası ile iki ülke arasında merkez bankacılığıyla ilgili konularda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan basın duyurusunda mutabakat zaptı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2 Ağustos 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Güney Kore ile swap anlaşması
Geçen hafta Güney Kore Merkez Bankası'nda yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Swap anlaşması 3 yıl sürecek ve iki taraf anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Facebook'tan Taliban kararı Instagram ve WhatsApp için de geçerli olacak
Facebook'tan Taliban kararı Instagram ve WhatsApp için de geçerli olacak
Aşı randevusu alma yolları Biontech aşısı nasıl alınır telefon numarası
Aşı randevusu alma yolları Biontech aşısı nasıl alınır telefon numarası
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan Mete Gazoz
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan Mete Gazoz
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişti! İşte gerekçesi
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişti! İşte gerekçesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Fitne tohumu ekmemeli
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çağrı: Fitne tohumu ekmemeli
İstanbul depremi için tarih verdi! Prof. Dr. Haluk Selim: Risk devam ediyor...
İstanbul depremi için tarih verdi! Prof. Dr. Haluk Selim: Risk devam ediyor...
Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi
Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi
ASELSAN mühendis alımı başvuru şartları neler, başvuru ne zaman?
ASELSAN mühendis alımı başvuru şartları neler, başvuru ne zaman?
Ataşehir'de 3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı
Ataşehir'de 3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı
Ebrar Karakurt'un cinsel tercihi Cübbeli Ahmet'i kızdırdı: Başımıza taş mı yağacak?
Ebrar Karakurt'un cinsel tercihi Cübbeli Ahmet'i kızdırdı: Başımıza taş mı yağacak?