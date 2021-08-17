TCMB, Özbekistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özbekistan Cumhuriyet Merkez Bankası ile iki ülke arasında merkez bankacılığıyla ilgili konularda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan basın duyurusunda mutabakat zaptı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2 Ağustos 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Güney Kore ile swap anlaşması

Geçen hafta Güney Kore Merkez Bankası'nda yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Swap anlaşması 3 yıl sürecek ve iki taraf anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor.