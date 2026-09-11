TCMB Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini kaç TL oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Piyasaların merakla beklediği verilerde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinde sınırlı bir yükseliş görülürken, Dolar/TL kuru tahmininde ise gerileme kaydedildi. Merkez Bankası’nın politika faiz kararı öncesinde açıklanan veriler, piyasanın orta ve uzun vadeli beklentilerini gözler önüne serdi. Peki, TCMB Eylül 2026 anketine göre yıl sonu dolar tahmini kaç TL oldu, enflasyon beklentisi yüzde kaça yükseldi? İşte Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin tüm ayrıntıları…

EYLÜL 2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU?

TCMB verilerine göre, katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,43 seviyesinden yüzde 29,61’e yükseldi. Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,70 olarak gerçekleşirken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,32 seviyesine tırmandı.

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ KAÇ TL'YE GERİLEDİ?

Piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket dönemindeki 51,66 TL seviyesinden 51,57 TL’ye geriledi. Buna karşılık, 12 ay sonrası Dolar/TL kuru beklentisi ise 57,43 TL'den 58,60 TL’ye yükseldi.

FAİZ VE BÜYÜME BEKLENTİLERİNDE SON DURUM

Ankette öne çıkan diğer kritik göstergeler şu şekilde şekillendi: