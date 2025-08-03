TCG ORUÇREİS modernizasyon sonrası göreve başladı
Kapsamlı modernizasyondan geçirilen TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile donatılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vurucu gücü yüksek unsuru haline geldi. 30'dan fazla alt sistemin entegre edildiği gemi, kara, hava ve deniz hedeflerine karşı artırılmış harp yetenekleriyle 2025 Denizkurdu tatbikatlarında görev alarak Mavi Vatan savunmasında aktif rol üstlendi.
Savaş yönetim sistemiyle kapsamlı bir modernizasyondan geçen TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında yerini aldı.
HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri ile yürüttüğü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) Programı kapsamında geliştirilen BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemiyle (BSYS) önemli bir başarıya imza atıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresinde BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında modernizasyona tabi tutulan TCG ORUÇREİS'in kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.
ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancı 30'dan fazla sistemin entegrasyonu yapıldı. Entegrasyonu yapılan sistemler arasında ATMACA ve Harpoon gemisavar seyir füzeleri, Mk41 VLS dikey atım füzesi, ESSM hava savunma füzesi, 127 milimetre deniz topu, 25 milimetre stabilize deniz topu, Phalanx CIWS otomatik top sistemi, AKREP Atış Kontrol Radarı ile vericiler, arama radarları, taktik veri linkleri, gemi veri dağıtım sistemi, milli dost düşman tanıma (IFF) sistemi gibi sistemler yer alıyor.
HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ADVENT SYS ile geliştirilen ortak angajman, harekat, eğitim gibi ağ destekli yetenekler TCG ORUÇREİS'e aktarıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG ORUÇREİS'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı.