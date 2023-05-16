TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı ilk görevi belli oldu
TCG ANADOLU, 10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmişti. TCG Anadolu ilk görevi için yola çıktı.
Envantere girişine müteakiben İstanbul ve İzmir’de halkın ziyaretine açılan TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrıldı.
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “İstanbul ve İzmir’de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.” ifadelerine yer verildi.
TCG ANADOLU (L400) Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin ilk görevi, Deniz Kurdu Tatbikatı’na katılmak oldu.
DENİZKURDU-I ve II/2023 Tatbikatı, 1-4 Haziran 2023 ve 6-12 Haziran 2023 tarihleri arasında icra edilecek.