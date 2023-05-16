TCG Anadolu İzmir'den ayrıldı ilk görevi belli oldu

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “İstanbul ve İzmir’de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG ANADOLU, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir’den ayrılıyor.” ifadelerine yer verildi.