BIST 2.537
DOLAR 17,26
EURO 18,12
ALTIN 1.033,90
HABER /  GÜNCEL

TCDD Yüksek Hızlı Tren'e yüzde 30 zam yaptı Bir yılda dördüncü zam

TCDD Yüksek Hızlı Tren'e yüzde 30 zam yaptı Bir yılda dördüncü zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bir yılda dördüncü kez zam yaptı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam geldi.

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir...
Foto Galeri Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kira göçü! 4 bin liraya kiralık ev bulan şükrediyor
İstanbul'da kira göçü! 4 bin liraya kiralık ev bulan şükrediyor
Korcan Karar kimdir kaç yaşında evli mi Korcan Karar eşi ve çocukları kimdir?
Korcan Karar kimdir kaç yaşında evli mi Korcan Karar eşi ve çocukları kimdir?
Ünlü spiker Korcan Karar'dan kötü haber! Uğur Dündar duyurdu
Ünlü spiker Korcan Karar'dan kötü haber! Uğur Dündar duyurdu
Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi: Tecrit altına alındı
Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi: Tecrit altına alındı
Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı! Son 1.5 yılın en büyük çöküşü: Gözler FED'de
Bitcoin ve Ethereum resmen çakıldı! Son 1.5 yılın en büyük çöküşü: Gözler FED'de
Denetimler artınca yabancı işçi çeteleri kuruldu uçuk maaşlar isteniyor
Denetimler artınca yabancı işçi çeteleri kuruldu uçuk maaşlar isteniyor
Korcan Karar hastalığı nedir Korcan Karar'a ne oldu spikerin son hali üzdü
Korcan Karar hastalığı nedir Korcan Karar'a ne oldu spikerin son hali üzdü
Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Ataşehir'de yabancı uyruklulardan kaçarken araba çarpan çocuk öldü mahalleli sokağa döküldü
Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler
Beşiktaş'ta yağmur altında sokakta cinsel ilişkiye girdiler! 'Sana ne lan' deyip devam ettiler
Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!
Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı: Balıklara yem yapacağız!