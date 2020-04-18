'Tbt' akımına uydu Survivor sunucusu Acun Ilıcalı çocukluk fotoğrafını paylaştı
TV8 ekranlarında yayımlanan, reyting rekortmeni yarışma Survivor'ın sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, Instagram'da 'tbt' akımına uydu. Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Başarılı televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV8'de yayımlanan Survivor yarışması ile adından söz ettirirken bir anda çocukluk fotoğrafı ile konuşulmaya başlandı. Instagram'da perşembe günlerinin akımı haline gelen geçmişteki bir fotoğrafı paylaşma akımına (tbt) Acun Ilıcalı da uydu.
Acun Ilıcalı, Instagram'da 'tbt' için paylaştığı bu çocukluk fotoğrafına ''Gerçek bir tbt'' notunu düştü. Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafına birçok yorum geldi. En dikkat çeken yorumlardan birini ise O Ses Türkiye'de Ilıcalı ile beraber çalışan Murat Boz yaptı.
Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafına Murat Boz, ''tbt'nin dibi'' yorumunu yaparken Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı da babasının çocukluk fotoğrafına kalp emojileri bıraktı.
Instagram'da yaklaşık 10 milyona yakın bir takipçi sayısına ulaşan Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı da 1 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı.