TBMM tezkere oylaması canlı - Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 14.00'da Libya tezkeresini oylamak için toplandı. Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından oylama yapılacak.

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açıldı. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi. Tezkere metninin okunmasıyla başlayan görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alıyor. İlk olarak CHP adına Özgür Özel konuştu.

Saadet Partisi oylamada evet oyu vereceğini duyurmuştu. Ancak 2 oyu bulunan Saadet Partisi bir fire verdi. Cihangir İslam tezkereye evet demek istemediği için oylamaya katılmadı.

Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.

Tezkereye kim evet kim hayır diyor?

CHP : Tezkereye hayır diyor

HDP : Tezkereye hayır diyor

İYİ Parti : Tezkereye hayır diyor

Saadet Partisi : Tezkereye evet diyor

AK Parti : Tezkereye evet diyor

MHP : Tezkereye evet diyor

Libya'daki son durumu gösteren harita... Hafter güçleri ile merkezi yönetim UMH'nin elinde bulunan bölgeler. Türk askeri UHM kontrolündeki alanlarda konuşlanacak.

Tezkerenin geçmesi için kaç oy gerekiyor?

Libya'ya asker gönderilmesine iliştin tezkerenin kabulü için salt çoğunluk aranacak. (Salt çoğunluk oturuma katılan vekillerin yarısından bir fazlası demek) Oylamaya 500 milletvekili katılırsa en az 251 kabul oyu gerekecek. AK Parti ve MHP'nin oyları tezkerenin geçmesi için yeterli olacak.

Meclis'teki milletvekili dağılımı

AK Parti : 290

CHP : 139

HDP : 62

MHP : 49

İYİ Parti : 39

Saadet Partisi : 2

Türkiye İşçi Partisi : 2

Büyük Birlik Partisi : 1

Demokrat Parti : 1

TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.

Libya'daki sürecin özeti: