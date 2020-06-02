TBMM Genel Kurulu'nda maskeli oturum! Kırmızı ve mavi maske damga vurdu
TBMM Genel Kurulu, Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında 48 gün sonra toplandı. Genel Kurul girişinde vekillere eldiven ve maske dağıtıldı.
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Ancak CHP vekiller, üzerinde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı kırmızı maske dağıttı.
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Farklı renklerde maskeler takan milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
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Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.
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