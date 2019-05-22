TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerine iftar verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Samsun’daki anma törenlerinde üniversiteleriyle, yetişmiş gençliğiyle, yakaladığı ekonomik ve teknolojik düzeyle güçlü ve büyük bir dünya ülkesi vardı. Türkiye’nin ne denli ilerlediğini, hamle yaptığını gördük” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de milletvekillerine iftar verdi. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM başkanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı. Şentop yaptığı konuşmada, TBMM’nin iki kere gazilik unvanını hak ettiğini belirterek, “Meclisin ilk gaziliği, bundan 100 yıl evvel Samsun’da başlayan ve neticeye ulaşan Millî Mücadelenin karargâhı olması sebebiyledir. Meclisin ikinci gaziliği ise, 15 Temmuz’da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında gösterdiği yiğitçe duruş ve darbeci hainlerin Yüce Meclisi bombalaması sebebiyledir
Türkiye’nin zengin petrol ve doğalgaz kaynakları olmayabilir. Fakat çok daha büyük zenginliklerimiz var. Öncelikle genç ve dinamik nüfusumuz en büyük zenginliklerimizden birisi. Yine dünyanın her köşesine giden, ürünlerini geliştirip pazarlayan iş adamlarımız da bir diğer zenginliğimizdir. Fakat Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden birisi, milletimizin siyasi bilincinin yüksek oluşudur” ifadelerini kullandı.
Şentop şöyle konuştu:
“İki gün önce, Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmalarının 100’üncü yıldönümü münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Samsun’da bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 100 yıl önce yaktığı kurtuluş meşalesinin nasıl hala canlı olduğunu müşahede ettik. Bu kutlu günü, Türkiye’nin her yerinden gelen gençlerimizle andık. 100 yıl insanların ömrü için uzun, milletler için kısa bir dönem. Fakat her halükarda geçen yüz yıl, hepimiz için önemli bir dönemdi.
Samsun’da gerçekleşen anma törenlerini takip ederken milletimle ve ülkemle iftihar ettim. 1919’da, ülkemizin bir kısmı işgal altındayken, milyonlarca şehit ve gazi vererek bir dünya savaşından yeni çıkılmışken, ekonomik anlamda büyük bir yıkım yaşanırken başlayan Milli Mücadele büyük fedakârlıkla başarıya ulaştırılmıştı. Samsun’daki anma törenlerinde ise, üniversiteleriyle, yetişmiş gençliğiyle, yakaladığı ekonomik ve teknolojik düzeyle güçlü ve büyük bir dünya ülkesi vardı. Türkiye’nin ne denli ilerlediğini, hamle yaptığını gördük. İftiharımın sebebi budur.”