TBMM Başkanı Şentop, milletvekillerine iftar verdi

Şentop şöyle konuştu:

“İki gün önce, Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmalarının 100’üncü yıldönümü münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Samsun’da bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 100 yıl önce yaktığı kurtuluş meşalesinin nasıl hala canlı olduğunu müşahede ettik. Bu kutlu günü, Türkiye’nin her yerinden gelen gençlerimizle andık. 100 yıl insanların ömrü için uzun, milletler için kısa bir dönem. Fakat her halükarda geçen yüz yıl, hepimiz için önemli bir dönemdi.