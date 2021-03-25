TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında ''Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir'' dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HaberTurk canlı yayınında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, açıklamaları sırasında Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabileceğini ifade etti. Şentop, ''Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö'den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir'' ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'den Şentop'un sözlerine yanıt

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği takdirde Montrö dahil çeşitli uluslararası anlaşmalardan çıkmasının 'teknik olarak mümkün olacağı' yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Gürdeniz, söz konusu ifadelerin Türkiye'nin geleceğini tehlikeye attığını iddia ederek "Türk kamuoyu bu söylemlerin yarattığı büyük beka tehlikesinin farkında olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gürdeniz'in 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin kuzey kalesidir' başlıklı açıklaması şu şekilde:

"TBMM Başkanının bir TV programında sarf ettiği "Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nden kararname ile çekildiği gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir" ifadesi eğer bir dil sürçmesi veya acele ile söylenmiş değilse Türkiye’nin ve mavi vatanın geleceğini son derece büyük tehlikelere atan sözlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Lozan Antlaşmasından 13 yıl sonra Türk Boğazları Bölgesinin topyekûn egemenliğini geri alan bu sözleşmenin 85 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılabileceğini söylemek ne hukuk normları ne de Türkiye’nin yüksek ulusal çıkarlarıyla uyuşmaz.

Lozan Antlaşmasını Cumhuriyetin omurgası kabul edersek bu omurganın en önemli tamamlayıcı kısmı olan Montrö sözleşmesi sadece Boğazların egemenliğini geri vermemiş aynı zamanda Karadeniz’de bir güvenlik rejimi tesis etmiştir. Montrö Sözleşmesi bugüne kadar İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve 11 Eylül 2001’e kadar devam eden Soğuk Barış dönemi ile 2001 sonrası ABD güdümündeki terörle mücadele dönemini başarıyla atlatmıştır.