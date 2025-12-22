TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum." dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Onların fedakarlığı, aziz hatıraları ve bizlere bıraktıkları mukaddes emanet, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, nesiller boyu kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhları şad olsun."