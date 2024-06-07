TBB seçimleri! AK Partili başkanlar da oy verdi Ekrem İmamoğlu rakibine fark attı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Delege dağılımı dikkate alındığında İmamoğlu’na AK Partili belediye başkanlarının da oy verdiği ortaya çıktı.

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TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre CHP 448 delegesi ile tek başına çoğunluğu sağladı. Ancak İmamoğlu CHP’nin delege sayısını 67 farkla geçerek 515 oyla seçildi. İktidarın desteklediği AK Partili Trabzon Büyükşehir Ahmet Metin Genç’i 250 oy alabildi.

Bu 67 farkın içinde İYİ Parti, DEM Parti ve YRP’nin de etkisi var. Ancak AK Partili belediye başkanının da İmamoğlu’na destek verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ondan fazla AKP belediye başkanının İmamoğlu’na oy verdiğini görüyoruz. Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı” dedi.