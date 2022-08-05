Taze damat Serkan Çayoğlu'ndan yepyeni proje! Başrol paylaşacağı o isim herkesi heyecanlandırdı
Serkan Çayoğlu geçtiğimiz ay Özge Gürel'le nikah masasına oturmuştu. Çayoğlu'nun İtalya'da yapacakları düğünlerinin ardınan çekeceği yeni proje belli oldu.
7 yıllık sevgilisi oyuncu Özge Güzel'le geçtiğimiz ay dünya evine giren ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun yeni projesi belli oldu. İtalya'da yapacakları düğünden sonra çekimleri başlayacak olan filmin oyuncu kadrosundaki isimler duyanları heyecanlandırdı.
Serkan Çayoğlu geçen ay 7 yıllık sevgilisi Özge Gürel’le Almanya'da nikah masasına oturmuştu. 13 Ağustos'ta İtalya'da gerçekleşecek olan düğün için gün sayan ünlü çiftten Serkan Çayoğlu geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.
Ünlü oyuncu dün smokin provası çıkışı muhabirlerin soruları yanıtladı ve çok heyecanlı olduğunu anlattı.
Yakışıklı oyuncu düğünün hemen ardından İstanbul’a döneceğini ve yeni bir sinema filmine başlayacağını açıkladı.