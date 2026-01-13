Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu!

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olan Tolga Sarıtaş, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncunun eşi Zeynep Mayruk, minik oğulları Ali ile birlikte verdikleri yeni aile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Sarıtaş ve Mayruk çifti, aşklarını 28 Haziran 2024’te Çeşme’de düzenlenen şık bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı.
Yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı düğün, yaz sezonunun en çok konuşulan organizasyonlarından biri olmuştu.
Evliliklerinin ardından kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, bir davet çıkışında yaptıkları açıklamada bebeklerinin erkek olduğunu duyurmuştu.
Heyecanla geçen bekleyişin ardından 22 Eylül’de oğulları Ali dünyaya geldi.
