BIST 12.322
DOLAR 43,16
EURO 50,40
ALTIN 6.360,68

Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu!

|
Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu!

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olan Tolga Sarıtaş, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü oyuncunun eşi Zeynep Mayruk, minik oğulları Ali ile birlikte verdikleri yeni aile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu! - Resim: 1

Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Sarıtaş ve Mayruk çifti, aşklarını 28 Haziran 2024’te Çeşme’de düzenlenen şık bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı. 

17
Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu! - Resim: 2

Yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı düğün, yaz sezonunun en çok konuşulan organizasyonlarından biri olmuştu.

27
Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu! - Resim: 3

Evliliklerinin ardından kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, bir davet çıkışında yaptıkları açıklamada bebeklerinin erkek olduğunu duyurmuştu.

37
Taze baba Tolga Sarıtaş'tan mutluluk pozu! - Resim: 4

Heyecanla geçen bekleyişin ardından 22 Eylül’de oğulları Ali dünyaya geldi.

47