Taze anne Hazal Kaya setlere dönme kararı aldı yeni projesi bile belli oldu
En son FOX TV Bizim Hikaye dizisinde rol alan ardından anne olan Hazal Kaya, yeniden setlere geri dönme kararı aldı ve yeni projesini Instagram'dan açıkladı.
2019 yılının başlarında Ali Atay ile dünyaevine giren ardından Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan taze anne Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile vakit geçirmeyi seçerek setlerden bir süredir uzak kaldı. Son olarak FOX TV ekranlarında yabancı bir diziden uyarlama olan Bizim Hikaye dizisinde rol aldı ve dizi herkes tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Şimdilerde ise Hazal Kaya, yeniden ekranlara geri dönme kararı aldı. Müjdeli haberi ise Kaya'nın kendisi sosyal medya hesabı Instagram'dan verdi. Başarılı oyuncu, Aslı Kızmaz'ın yazdığı Benden Ne Olur kitabından uyarlanacak olan sinema filminde Sertab karakterini canlandıracağını belirtti.
Hazal Kaya, Aslı Kızmaz ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak altına şu notu düştü:
Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp, şu açıklamayı yapmak için deliriyor, günah. Aslı, "Kitabı bir okusana" dediğinden itibaren 'Sertab’ı ben oynayacağım" diyordum.
"Üstüne hamile kaldım, başkası oynayacak diye hasetlenirken film ertelendi. (Gözüm kalır, benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak Sertab benim arkadaşlar. Ben oynayacağım. Nasıl kutlayacağımızı bilemiyoruz. 'Benden Ne Olur' yakında sette."