Taze anne Hazal Kaya setlere dönme kararı aldı yeni projesi bile belli oldu

2019 yılının başlarında Ali Atay ile dünyaevine giren ardından Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan taze anne Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile vakit geçirmeyi seçerek setlerden bir süredir uzak kaldı. Son olarak FOX TV ekranlarında yabancı bir diziden uyarlama olan Bizim Hikaye dizisinde rol aldı ve dizi herkes tarafından büyük ilgiyle izlendi.