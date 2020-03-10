Tayyip Erdoğan'ı satanlar!..

İnsanoğlu ne kadar nankör!



Hele siyasette bu nankörlük nerede ise hainlik boyutuna varacak noktaya ulaşmış!..



20 yıl sırtında taşıdığın, makam mevki her türlü onuru yaşattığın, milletin karşısında adam yerine koyulmalarına vesile olduğun insanların nankörlüğünün niteliği ve derecesi siyaset sahnesinde ne yazık ki hainliğe gidebilecek düzeye ulaşmış …



Ne büyük adammış Reis!..



ABD’si, İsrail’i, Batı’sı, Yunanı, Ermenisi, Fransızı…

CHP’si, HDP’ si, İYİ Partisi, SP’ si…

FETÖ’ sü, PKK’sı, PYD’si ,İŞİD’i, DHKP’si…

Hepsi bir olmuş onu devirmek için savaş açmış…



Üstüne üstelik…

Yetmemiş...



“Kardeşim” dediği eski arkadaşları Gül’ü, Babacan’ı, Davutoğlu’ su ve yanlarına aldıkları isimlerle kurdukları yeni partilileri ile Tayyip Erdoğan düşmanı koroya katılmış!..



Peki Tayyip Erdoğan;

Tek başına...



Tabi ki Türkmen Beyi Devlet Bahçeli ile..

*



Ah benim güzel ülkem ah!..

Ne zaman ayağa kalkmış, ne zaman kükremiş ise içten dıştan yıkım heyetleri devreye sokulmuş…





Şöyle 20 yıl önceye bakıyorum…

Siyaset tıkanmış…

Ülke nefes alamaz duruma gelmiş…

Bankalar hortumlanmış…

Bir gecede faizler patlamış…

Esnaf yazar kasaları Başbakanlığın önüne atar olmuş…

ABD’nin emir kulu, paranın başına bakan getirilmiş…

IMF Türk ekonomisin başına ip geçirmiş…

Manzara felaket…



Belki 20 yaş grubu o günleri çok iyi bilmez ne yazık ki anlatılmaz ülkenin hali böylesine içler acısıydı...



“Ne olacak bu ülkenin hali ?” derken ortada AK Parti diye bir parti yoktu…



Ama “Son bir umut” olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin unutulmaz efsane Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı…



İşte milletin imdadına o yetişti…



Kimsesizlerin kimsesi oldu…



Mazlumların gür sesi oldu…



Say, say bitmez!..

Bu ülke bu millet için ne yapmadı ki!..

Ama nankör olursan gözlerinin önüne perde düşer!..



Nankörler!..



Hele, hele Tayyip Erdoğan sayesinde siyaseten var olanların bugün Tayyip Erdoğan’ı satmaları karşısında Can Yücel’in şu sözünü hatırlatmak gerek…

“Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.



Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye;



Bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,



Bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye,



Günlük menfaatler için onurunu terk etmeye değmez!..”



Ne yazık ki bugün ”Değer” diyenler var!..





Erdoğan’dan önce sanki ülke cennet gibiydi, milli gelir 150 bin dolar falandı, Roma imparatorları gibi yaşıyorduk gibi bir hava estiriyorlar...



Yazıklar olsun...

*



Bu ülkenin nereden nereye geldiğini görmek istemeyenler, siz ne Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz insanlarsınız!..



20 yıl önceki Türkiye ile 20 yıl sonraki Türkiye gerçeğini göremeyecek kadar kalpleri mühürlenmiş olanlar arasında Tayyip Erdoğan sayesinde siyaseten var olup bugün ihanet edenlere “Nankörler Allah sizi islah etsin!” dememek mümkün mü?



Tayyip Erdoğan daha ne yapacaktı sizler için…



18 yıl bir fiil tek başına sırtında taşıdı sizi…



!8 yıldır o çalışırken siz yan gelip yattınız seçim zaferleri gelince zafer çığlıkları attınız...

18 yıldır yaşanan Gezi Olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında aranızda gizlenip sonra ortaya çıkanlar oldu...

!8 yıldır iktidar olmanın havasını atıp nimetlerinden yararlandınız...

18 yıldır Erdoğan çalıştı siz hava bastınız!...

18 yıldır bütün yanlışlarınızın bedelini Erdoğan'a ödetmeye kalktınız...

18 yıldır makam koltuklarında onun sayesinde oturdunuz...



Şimdi “Bulunmaz Hint kumaşıyız” havasında onu terk etmek öyle mi?



Nankörler!..

*



20 yıl önce siyaset sahnesinde esameleri okunmayan, adları bilinmeyen, bir başka deyişle milletin “Kurtar bizi Erdoğan“ diyerek parti kurdurduğu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu ülkede siyaset sahnesinde var olanlar sözüm size…



Recep Tayyip Erdoğan ile var olup bugün iktidar olmak için değil, sadece Erdoğan’ın yolunu kesmek ve devirmek için kurdukları partilerle bir iki puan çalıp CHP’nin değirmenine su taşımak isteyenler sözüm size…



Siz ne nankörsünüz!



Recep Tayyip Erdoğan sizlere ömür boyu milletvekili, belediye başkanı, bakan, genel müdür, müdür, il başkanı, ilçe başkanı olacaksınız diye bir garanti mi vermişti!..



Bu nasıl anlayıştır, nasıl bir karakterdir…



Siz nasıl nankör insanlarsınız…



Ya Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu ülke siyasetinde sizi kim tanırdı?

*



Nankörler!...



Bu ülkede Cumhurbaşkanı olmayı, Başbakan olmayı, Bakan olmayı, milletvekili olmayı, genel müdür olmayı, belediye başkanı olmayı kimin sayesinde başardınız?



Şöyle bakıyorum (bazılarını tenzih ediyorum) kim tanıyordu sizi bu ülke siyasetinde!..



Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı neredeydiniz nankörler!...



Bu ülke Özal’ sız ANAP’ın, Demirel’ siz DYP’nin nasıl yok olduğunu gördü!..



O dönemde Özal’a ve Demirel’e ihanet edenlerin sonradan ne hale düştüklerine şahit olmadık mı?



Şimdi kim tanıyor onları?



Ama Özal’ı?



Bugün bile bütün dünya tanıyor, ülke insanı hayırla yad ediyor..



18 yıl sizleri aralıksız iktidar yapan, bütün hayallerinizi gerçekleştiren bir lideri, sizleri bir gün sırtından indirdiği için (O lider de hata yapabilir) arkadan hançerlemek için yollara düşenler şunu iyi bilin ki, su taşıdığınız değirmenin başında ABD, İsrail, Batı’nın görevlendirdiği FETÖ oturuyor!



FETÖ’ ya bilerek hizmet eden mankurtlara diyeceğim bir şey yok!..



Çünkü ihaneti seçmişler!..



Ya bilmeden sadece ve sadece kendi kişisel ihtirasları için hizmet eden vefasız ve şahsiyeti oturmamış ahmaklara ne demeli?



El insaf!..



*



Gelelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezindeki, teşkilatlarındaki, TBMM’deki, Belediyelerdeki, külliyedeki bütün yol arkadaşlarına..



Karşınızdaki cephe büyürken hala bazılarınız birbirini yemekle , bazılarınız millete tepeden bakmakla, bazılarınız ise ihanet edercesine ”Bu son dönem” diye kendi işleri ile meşgul...

Unuttunuz ahaliyi...



Yani herkes kendine Müslüman!..



Artık gözlerini açıp kendinize gelin…



Çünkü etrafınızda ihanet kol geziyor, partiyi içeriden vurmak için hesaplar yapılıyor…



İhanet etmeyin “REİS” e..



Eğer böyle giderseniz böylesine bir lideri, böylesine iktidar günlerini bir daha bulamayacağınız gerçeğini görün!





18 yıldır içten ve dıştan bütün kumpasların, darbe girişimlerinin üzerinden tek başına gelerek ülkesini büyüten, geliştiren hayal denilen bütün projeleri gerçekleştiren,



2023 seçimlerinin kendisi için final niteliği taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında bir kez de ”BU SEÇİMLERİ DE BİZ KAZANACAĞIZ”diyerek durun…



Yarın bir daha Recep Tayyip Erdoğan’ı bulamazsınız!..

*



CHP’nin değirmenine su taşımak için iki üç puanlık yeni partilerde ortaya çıkan bütün siyasi varlıklarını Tayyip Erdoğan’a borçlu olan , nereden geldiklerini unutan zatı muhteremler şunu da iyi bilin;



İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz.



Bugün arkasından hançerlediğiniz Erdoğan ile birlikte 18 yıldır söylediğiniz Sezai Karakoç’un şiirinin mısraları her seçimde olduğu gibi yine kulaklarınızda çınlayacaktır.



“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır “



Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir!..



Üstat Necip Fazıl der ki;



“Üzülme!

Bu davanın sahibi haktır…

Hak olan davada zafer muhakkaktır. “



18 yıldır öyle olmadı mı!..

Yine olacaktır...

Bu kez yeter ki ;

AK Parti'nin kurumsal yapısında tabandan tavana bozulan ayarlarında geç kalan ve beklenen o büyük değişim Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mutlaka gerçekleşmelidir...

Sayın cumhurbaşkanım...

AK Parti'de görev bekleyen nice kimsesizlerin kimsesi var...

Nöbet değişimi zamanı...















